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أخبار محلية > بالصور.. أمير مكة يتشرف بغسل الكعبة المشرفة نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين
25/09/2018   11:08 ص

بالصور.. أمير مكة يتشرف بغسل الكعبة المشرفة نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين

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تشرف مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم الثلاثاء، بغسل الكعبة المشرفة، نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقام الأمير الفيصل بغسل الكعبة من الداخل، وتدليك حيطانها بقطع القماش المبللة بماء زمزم الممزوج بدهن الورد، ومن ثم قام بالطواف حول البيت العتيق وأدى ركعتي الطواف.

وشارك أمير مكة في غسل الكعبة المشرفة، نائبه الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، كما شارك عدد من الوزراء والعلماء، وسدنة بيت الله الحرام، وأعضاء السلك الدبلوماسي الإسلامي المعتمدين لدى المملكة، وجموع من المواطنين وقاصدي بيت الله الحرام.

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وفق “أخبار 24”.

بالصور.. أمير مكة يتشرف بغسل الكعبة المشرفة نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين

أخبار محلية
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