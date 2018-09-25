السلطات الأردنية تمنع سعودياً من مغادرة أراضيها بسبب غرامة على سيارته المسروقة منذ 4 سنوات

منعت السلطات الأردنية مواطناً سعودياً من مغادرة أراضيها لحين سداده غرامة مالية قدرها 9 آلاف دينار أردني، أي ما يعادل نحو 48 ألف ريال سعودي، كرسوم للجمارك الأردنية، عن مركبته التي سُرقت في عمان عام 2014.
وأوضح المواطن محمد العطوي، وفقاً لـ “عاجل”، أن سيارة والده (80 عاماً) من نوع “لاندكروزر” تعرضت للسرقة في عمان عام 2014، فوثق عملية السرقة بكاميرات المراقبة وأبلغ الجهات الأمنية، لافتاً إلى أنه لم يتوجه لمراجعة الجمارك؛ لإسقاط غرامة سجلت على سيارته المسروقة.
وأشار العطوي إلى أنه راجع عدة جهات في الأردن لإسقاط الغرامة، ووصل الأمر إلى وزير المالية الأردني، وأبلغ سفارة المملكة لدى الأردن، حيث أرسلت له مندوباً لحل مشكلته.
وبيّن أن المخاطبات بين الجهات الأردنية تأخذ وقتاً طويلاً، وسيؤثر منعه من السفر على عمله في مدينة تبوك بشكل كبير.