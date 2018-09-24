الإطاحة بـ361 أجنبياً من 32 دولة متهمين بالإرهاب منذ بداية العام الماضي

أسفرت يقظة الأجهزة الأمنية عن الإطاحة بـ 361 متهما في قضايا الإرهاب وأمن الدولة منذ بداية العام الماضي 1439هـ وحتى اليوم، توزعت جنسياتهم بين 32 دولة، بالإضافة إلى اثنين آخرين، أحدهما مجهول الجنسية والآخر نازح.
واختلفت جنسيات المقبوض عليهم بتهم الإرهاب وتهديد أمن المملكة، وهم: اليمن 126 متهما، سوريا 56، مصر 42، السودان 19، باكستان 18، تركيا 16، الهند 14، الفلبين 13، الأردن 5، أفغانستان 3، لبنان 3، إندونيسيا 2، الصين 2، قطر 2، البحرين 2.
كما تضمنت القائمة متهما واحدا من كل من تشاد ومالي وعمان والإمارات وروسيا وإريتريا وكندا والصومال وإيران وقرغيزستان وكينيا ونيجيريا وفلسطين وسريلانكا وأمريكا وإثيوبيا والمغرب. وفق “أخبار 24”.