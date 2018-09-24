نيابة عن خادم الحرمين.. أمير مكة يتشرف بغسل الكعبة المشرفة غداً

يتشرّف الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة غدا الثلاثاء بغسل الكعبة المشرفة من الداخل وتدليك حيطانها بقطع القماش المبللة بماء زمزم الممزوج بدهن الورد، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
ويشارك أمير مكة في غسل الكعبة المشرفة نائبه الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، وعدد من الوزراء والعلماء وسدنة بيت الله الحرام وأعضاء السلك الدبلوماسي الإسلامي المعتمدين لدى المملكة، وجموع من المواطنين وقاصدي بيت الله الحرام.
وقال الشيخ عبدالرحمن السديس إن الرئاسة تجهز كميات كبيرة من ماء زمزم الممزوج بماء الورد وطيب العود وأنواعا متعددة من أفخر الطيب وأزكاه وأشذاه وجميع مستلزمات الغسل، لتخرج هذه المناسبة بالصورة اللائقة والأنموذج المشرق لهذه الدولة وقيادتها. وفق “أخبار 24”.