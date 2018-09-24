تُوج المصري محمد صلاح بجائزة “بوشكاش”، التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لأفضل هدف في العالم، لعام 2018.
وتفوق هدف صلاح الذي سجله لفريقه ليفربول الإنجليزي في مرمى إيفرتون الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز، على 9 أهداف أخرى كانت تتنافس على الجائزة.
كما فاز الفرنسي ديدييه ديشامب بلقب أفضل مدرب في العالم، أما جائزة أفضل حارس مرمى فذهبت إلى البلجيكي تيبو كورتوا، وحصل الفرنسي رينالد بيدرو المدير الفني لفريق السيدات في ليون الفرنسي، على لقب أفضل مدرب في كرة القدم النسائية.
وذهبت جائزة أفضل جمهور لمشجعي منتخب بيرو، الذين تكبدوا عناء ماديا كبيرا وقطعوا مسافة طويلة لمتابعة المنتخب في مونديال روسيا 2018.
وفق “أخبار 24”.