استجاب رئيس بلدية الحازمي بمحافظة بيشة إبراهيم القرني، اليوم الإثنين، لمناشدة مواطن وثّق من خلال مقطع فيديو بعض جوانب الإهمال التي يعاني منها مركز ترج التابع للمحافظة، حيث وجّه بإزالة لوحة اليوم الوطني القديمة.
وتوعّد القرني بمحاسبة المسؤولين المقصرين في تغيير لوحة اليوم الوطني على الطريق العام بالقرية، حيث ما زالت لوحة العام الماضي موجودة، ما دفع المسؤولين إلى إزالة الملصق القديم بعد ساعات من توثيق المقطع.
وكان مواطن قد وثّق ذلك أثناء سيره بجانب لوحة قديمة لليوم الوطني الـ87، لافتًا إلى أن البلدية تهمل احتياجات أهالي القرى، ومنها السفلتة والإنارة وإنشاء الحدائق.
وفق “أخبار 24”.