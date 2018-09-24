أكد أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل أن علينا أن نشحذ الهمم ليستمر الإنسان السعودي في العطاء الوطني العربي السعودي الإسلامي الذي نعتز به جميعا، كما أننا لسنا بحاجة إلى النقل والتقليد الأعمى.
وأوضح خلال تدشينه ورشة عمل الهوية الحضارية والطابع المعماري لمدينة جدة أننا نريد أن نأخذ بكل مفيد في العلوم والدراسات والحياة من غيرنا ممن سبقونا في الحضارة دون أن نفرط في عروبتنا وسعوديتنا وإسلامنا الذي سنبقى عليه إلى أن نموت.
#شاهد2🎥
كلمة #أمير_مكة
خلال تدشينه ورشة عمل الهوية الحضارية والطابع المعماري لمدينة #جدة#إمارة_مكة
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— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) ٢٤ سبتمبر ٢٠١٨