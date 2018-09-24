3 آلاف شاب سعودي لتشغيل 35 قطارًا سريعًا في مشروع قطار الحرمين‎

سعت هيئة النقل العام والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لإنشاء معهد متخصص لتخريج قوى عاملة شابة سعودية مؤهلة لإدارة وتشغيل وصيانة شبكة السكك الحديدية، عبر توقيع اتفاقية شراكة بين شركة “سار” والمؤسسة، أنشأت بموجبها المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية “سرب”.
وكما أن لمشروع قطار الحرمين دورا في توفير وسيلة نقل آمنة وسريعة بين مكة والمدينة، فسيكون له دور في توفير فرص عمل للخريجين في مجال تشغيل وصيانة القطارات السريعة، لـ35 قطاراً، ستحتاج إلى قوى عاملة في تخصصات هندسية ومهنية وإدارية تتجاوز 3 آلاف موظف. وفق “أخبار 24”.
وأوضح مدير عام معهد “سرب” المهندس عبدالعزيز الصقير أن المعهد استعد بشكل مبكر لقطار الحرمين، عبر تخصيص برامج تدريبية لـ100 طالب، نصفهم في قسم قيادة القطارات السريعة، والباقون في السلامة المرورية للخطوط الحديدية، سيتخرجون خلال الأسابيع القليلة المقبلة ويتولون مهامهم في تشغيل القطار.
وأضاف أن المعهد سيتعاون مع المشغل العالمي شركةTQ البريطانية، في إعداد البرامج والخطط التدريبية للتخصصات المطلوبة، كما يوفر المعهد أحدث المعدات والأجهزة لمعامل وورش التدريب العملية، لضمان جودة المخرجات.