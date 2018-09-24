احتفلت جامعة كورنيل في نيويورك باليوم الوطني مع الطلاب المبتعثين للدراسة بها، حيث دقت ساعتها نغمات النشيد الوطني السعودي “سارعي للمجد والعلياء”.
كما دعا النادي السعودي بالجامعة على صفحتها الرسمية جميع الطلاب لحضور الاحتفال وكتب: يوم وطني سعيد. يدعوكم نادي كورنيل السعودي للاحتفال باليوم الوطني السعودي. انضموا إلينا في لقاء طيب بهذه المناسبة.
وأضاف أنه خلال اللقاء سيتعرف الطلاب على زملائهم المبتعثين السعوديين، والمزيد عن الثقافة السعودية الغنية، ودعاهم إلى تذوق الطعام السعودي اللذيذ. كما سيكون هناك عرض ألعاب وجوائز مثيرة.
وفق “أخبار 24”.