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أخبار الخرج > شاهد.. نادي الشعلة يستضيف فعالية نصب السيارات بمناسبة اليوم الوطني
24/09/2018   11:39 م

شاهد.. نادي الشعلة يستضيف فعالية نصب السيارات بمناسبة اليوم الوطني

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عدسة : عبيد الدوسري :-

ضمن فعاليات محافظة الخرج لليوم الوطني السعودي أقيمت مسابقة نصب السيارات في نادي الشعله شارك فيها اكثر من 70 سيارة تم تقييم السيارات وأعلنت النتائج حسب الفئات .

قدم الجوائز كلا من صالة جوهرة الليل ومركز نانو لتلميع السيارات ومركز نوارة لخدمات السيارات ومكشات الريف .

قدّم نادي الشعلة الضيافة للمشاركين واللجنة المنظمة ، اشرف على التقييم (قروب نصب الخرج) . والاستاذ حمدان عواد العنزي .

حضر توزيع الجوائز أمين عام نادي الشعلة الاستاذ سعود الضحوك وعضو مجلس الادارة الاستاذ مبارك الدوسري .

شاهد.. نادي الشعلة يستضيف فعالية نصب السيارات بمناسبة اليوم الوطني

أخبار الخرج, اخبار رياضية
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