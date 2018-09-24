شاهد.. نادي الشعلة يستضيف فعالية نصب السيارات بمناسبة اليوم الوطني

عدسة : عبيد الدوسري :-
ضمن فعاليات محافظة الخرج لليوم الوطني السعودي أقيمت مسابقة نصب السيارات في نادي الشعله شارك فيها اكثر من 70 سيارة تم تقييم السيارات وأعلنت النتائج حسب الفئات .
قدم الجوائز كلا من صالة جوهرة الليل ومركز نانو لتلميع السيارات ومركز نوارة لخدمات السيارات ومكشات الريف .
قدّم نادي الشعلة الضيافة للمشاركين واللجنة المنظمة ، اشرف على التقييم (قروب نصب الخرج) . والاستاذ حمدان عواد العنزي .
حضر توزيع الجوائز أمين عام نادي الشعلة الاستاذ سعود الضحوك وعضو مجلس الادارة الاستاذ مبارك الدوسري .