نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “البيئة” تنفي ما يتردد عن فرض رسوم على النخيل والمواشي وتوضح الهدف من برنامج “سجل”
24/09/2018   7:25 م

“البيئة” تنفي ما يتردد عن فرض رسوم على النخيل والمواشي وتوضح الهدف من برنامج “سجل”

+ = -
664

نفى مدير عام مشروع إيقاف زراعة الأعلاف في وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس محمد العبداللطيف ما تردد من إشاعات ومعلومات مغلوطة حول برنامج “سجل” الذي أطلقته الوزارة مطلع الأسبوع الماضي.

وقال العبداللطيف في بيان اليوم الإثنين إن ما تردد من معلومات عن فرض رسوم شهرية على النخيل والأغنام والأجهزة المحورية غير صحيحة إطلاقا.

وأشار إلى أن الهدف من البرنامج هو بناء قاعدة بيانات للمزارع المحورية في المرحلة الأولى بما يمكّن الوزارة من تقديم خدمات متطورة وإصدار رخص للمزارع توضح المساحة ونوع المحصول. وفق “أخبار 24”.

وأكد أن التسجيل في البرنامج سيخدم المزارعين وسيكون المدخل للحصول على خدمات الوزارة وخدمات الطاقة إضافة إلى تمكين الوزارة من تطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء وإصدار التعويضات للمستحقين ورخص زراعة القمح.

“البيئة” تنفي ما يتردد عن فرض رسوم على النخيل والمواشي وتوضح الهدف من برنامج “سجل”

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885004116.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.