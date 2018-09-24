“البيئة” تنفي ما يتردد عن فرض رسوم على النخيل والمواشي وتوضح الهدف من برنامج “سجل”

نفى مدير عام مشروع إيقاف زراعة الأعلاف في وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس محمد العبداللطيف ما تردد من إشاعات ومعلومات مغلوطة حول برنامج “سجل” الذي أطلقته الوزارة مطلع الأسبوع الماضي.
وقال العبداللطيف في بيان اليوم الإثنين إن ما تردد من معلومات عن فرض رسوم شهرية على النخيل والأغنام والأجهزة المحورية غير صحيحة إطلاقا.
وأشار إلى أن الهدف من البرنامج هو بناء قاعدة بيانات للمزارع المحورية في المرحلة الأولى بما يمكّن الوزارة من تقديم خدمات متطورة وإصدار رخص للمزارع توضح المساحة ونوع المحصول. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن التسجيل في البرنامج سيخدم المزارعين وسيكون المدخل للحصول على خدمات الوزارة وخدمات الطاقة إضافة إلى تمكين الوزارة من تطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء وإصدار التعويضات للمستحقين ورخص زراعة القمح.