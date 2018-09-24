دخول المرأة للمرة الأولى في تاريخ الاتحاد.. الإعلان عن قائمة المرشحين النهائية لانتخابات “اتحاد القدم”

أعلنت لجنة الانتخابات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قوائم المرشحين النهائية لانتخابات مجلس الإدارة في دورته الثالثة ٢٠١٨م، كما أكّدت موعد بدء الحملات الانتخابية للمترشحين.
وأوضح الاتحاد في بيان اليوم الإثنين أن الحملات الانتخابية تبدأ من يوم غدٍ الثلاثاء 25 سبتمبر وتنتهي يوم 2 أكتوبر من العام الجاري.
وضمت قائمة المرشح الوحيد حتى “قصي بن عبد العزيز الفواز” في منصب الرئيس، و”لؤي بن ابراهيم السبيعي” لمنصب نائب الرئيس، و8 أعضاء هم: “أضواء عبد الرحمن العريفي”، “تركي بن صالح العواد”، “خالد بن عواض الثبيتي”، “رهام بنت عبد الله العنيزان”، “علي بن محمد الشعيلان”، “عمر بن عبد الله باخشوين”، “يزيد بن محمد التويجري”، “Draper Roger” كأعضاء في مجلس الإدارة. وفق “أخبار 24”.
ويُعد قصي الفواز هو المرشح الوحيد المتواجد حاليًا لمنصب رئيس اتحاد الكرة خلفًا للدكتور عادل عزت والذي تقدم باستقالته من المنصب في شهر أغسطس الماضي.