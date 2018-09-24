نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة نادرة لمدينة الرياض عام (1370هـ/ 1949م)، وأرفقتها بصورة أخرى للمدينة عام (1439هـ/ 2018م).
ويتضح البون الشاسع بين الصورتين، من خلال التطور الهائل والتقدم المُحرز بمدينة الرياض خلال تلك العقود، والذي بدا في الصورة الحديثة.
وتُجسد الصورة القديمة ماضي الرياض التليد، حيث كانت تتكون من بضعة أحياء، تشكلها مجموعات من الأبنية التراثية التي بُنيت على الطريقة النجدية التقليدية.
فيما تُبرز الصورة الحديثة الحاضر المجيد للرياض، حيث اتسعت المدينة وكبُر نطاقها العمراني، وشُقت الطرق، وشُيدت الجسور، وتعددت ناطحات السحاب والأبراج، وخاصةً برجي المملكة والفيصلية، اللذين يزينان سماء الرياض.
وفق”أخبار 24″.