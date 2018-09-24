شهدت سماء جدة مساء أمس الأحد عرضًا جويًّا باهرًا، نفذته القوات الجوية، شارك فيه فريق الصقور السعودية وفريق فرسان الإمارات، ابتهاجًا بذكرى “اليوم الوطني 88”.
وأظهرت صور متداولة مقاتلات من نوع التايفون والتورنيدو “F15s” و”f15c” وطائرة “mrtt” مطلية باللون الأخضر تزينها شعارات المملكة، وهي ترسم في سماء جدة لوحات ملونة وتشكيلات مبهرة بمناسبة احتفالات اليوم الوطني.
وستنتقل العروض الجوية اليوم الإثنين إلى مدينة الرياض، حيث تنطلق عند الساعة 4:45 عصرًا، وذلك في كلٍّ من: قصر المصمك، والمركز المالي، وبرج الفيصلية، وبرج المملكة، بالإضافة إلى استاد الملك فهد، وجامعة الأميرة نورة.
وفق “أخبار 24”.