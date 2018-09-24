أوضحت وزارة التعليم، أن العدد الإجمالي للسعوديين المبتعثين من قبل الجامعات بالمملكة يصل إلى 12542 مواطنًا.
وذكر المتحدث الرسمي للوزارة مبارك العصيمي، أن هذه الإحصائية جاءت ردًّا على التعليقات التي انتقدت الوزارة بشأن نسبة السعوديين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية.
يذكر أن إحصائيات سابقة لوزارة التعليم، أشارت إلى أن إجمالي أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية خلال العام 1437/ 1438هـ وصل إلى 83.884 عضوًا، بينهم 49760 سعوديًّا بنسبة 59.3%، مقابل 34124 غير سعوديين بنسبة 40.7%.
وفق “أخبار 24”.