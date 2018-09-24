بثَّت الهيئة العامة للمواني صورًا نادرة لأحد أبرز الأحداث في تاريخ المملكة، الذي رعاه مؤسس البلاد الملك عبد العزيز آل سعود قبل أكثر من 79 عامًا.
وقام الملك عبد العزيز في مايو 1939م بتدشين أول ناقلة للنفط السعودي إلى خارج المملكة من ميناء رأس تنورة بالمنطقة الشرقية.
وأظهرت الصور الملك عبد العزيز يرافقه حشدٌ من المسؤولين السعوديين والمهندسين الأمريكيين، يصعد إلى متن الباخرة سوكال “دي. جي. سكوفيلد”، ويفتح الصمام لضخ أول شحنة نفط إلى الباخرة.
وحظيت المواني السعودية منذ نشأتها بدعم كبير من الدولة، وشكلت أحد أهم الروافد الاقتصادية والتجارية الحيوية في المملكة، وساهمت بدور مهم في تطوير أعمال التجارة الإقليمية والدولية.
وفق “أخبار 24”.