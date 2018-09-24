عمود كهرباء بشارع الفن بالمجاردة يصرع طفلة.. والدفاع المدني يفصل التيار عن الشارع

توفيت مساء أمس الأحد طفلة عمرها 9 سنوات، إثر تماس كهربائي بأحد أعمدة الإنارة بشارع الفن بمحافظة المجاردة، أغلق الدفاع المدني على إثرها الإنارة بالشارع، بعد اكتشافه خللًا بعدد من أعمدة الإنارة في الشارع.
وكانت الطفلة -وتدعى جنى الشهري- تتنزه مع عائلتها في شارع الفن ابتهاجًا بـ”اليوم الوطني”، إلا إنها تعرضت لصعق كهربائي من أحد أعمدة الإنارة بالشارع المنشأ حديثًا بمحافظة المجاردة.
وبحسب المصادر، فإن الدفاع المدني باشر الحالة، وبمراجعته لأعمدة الإنارة في شارع الفن اكتشف وجود تماس كهربائي في 5 أعمدة، ما دفعه لإغلاق التيار الكهربائي من شارع الفن فورًا، ومخاطبة مندوب البلدية لمعالجة الخلل وعدم تشغيل الإنارة إلا بعد التأكد من سلامة الأعمدة والوضع تمامًا. وفق”أخبار 24″.