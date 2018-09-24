نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالصور.. الألعاب النارية تضيء سماء عدد من المدن في “اليوم الوطني الـ88”
24/09/2018   7:18 م

بالصور.. الألعاب النارية تضيء سماء عدد من المدن في “اليوم الوطني الـ88”

+ = -
534

شهدت احتفالات المملكة بـ”اليوم الوطني88″ العديد من الفعاليات المبهرة، إلا أن فعاليات الألعاب النارية التي أضاءت سماء كثير من المدن والمحافظات وزينتها بألوان زاهية، تعد السمة الأبرز لاحتفالات هذا العام.

وما يؤكد أن الألعاب النارية كانت السمة الأبرز التي تميزت بها احتفالات “اليوم الوطني88” للمملكة، أن هيئة الترفيه حصلت على شهادة جينيس للأرقام القياسية لتشكيلها أكبر علم بالألعاب النارية والدرونز.

وكما أشرنا إلى أن السماء في العديد من المدن والمحافظات ازدانت بالألعاب النارية، لذلك رصدنا في هذا التقرير عددًا من الصور التي التقطتها العدسات للسماء في عدد من المدن، وذلك مساء أمس الأحد خلال احتفالات “اليوم الوطني88″، بينها الرياض، وجدة، وجازان، وأبها، ونجران، وتبوك، وبريدة:

– الألعاب النارية في الرياض:

الالعاب النارية

الالعاب النارية

الالعاب النارية

الالعاب النارية

الالعاب النارية

الالعاب النارية

الالعاب النارية

الالعاب النارية

وفق “أخبار 24”.

بالصور.. الألعاب النارية تضيء سماء عدد من المدن في “اليوم الوطني الـ88”

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885004086.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.