برعاية محافظ الخرج لجنة الخرج الثقافية بالسيح تقيم يوم الغد احتفاءً بمناسبة اليوم الوطني٨٨

على مدى يومين متتاليين وببرامج وفعاليات متنوعة للرجال والنساء وبمشاركة عدد من الجهات والشخصيات الثقافية والأكاديمية والتربوية والطلابية تحتضن مكتبة الخرج العامة بمدينة السيح ، احتفاء اللجنة الثقافية بالخرج التابعة للنادي الأدبي بالرياض باليوم الوطني الثامن والثمانين برعاية سعادة محافظ الخرج الأستاذ : مساعد بن عبدالله الماضي
يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق ١٥ – ١٦ / ١ / ١٤٤٠هـ بعد صلاة العشاء في اليوم الأول وبعد صلاة المغرب في اليوم الثاني الخاص بالنساء
الجدير بالذكر أن من أبرز برامج وفعاليات هذا الاحتفاء :
محاضرتين عن الوطن ومؤسسه الملك الموحد ومعرض فنّي يحاكي هذه المناسبة وآخر للصور التاريخية عن المملكة عامةً وعن منطقة الخرج خاصة ومسرحيات وعروض وطنية.
رئيس وأمين وأعضاء اللجنة الثقافية والمكتبة العامة واللجان التنظيمية يرحبون بالجميع من النساء والرجال ومن كافة شرائح المجتمع بالحضور والمشاركة في هذا الاحتفاء الوطني النوعي الكبير حسب جدول وفعاليات المناسبة سائلين الله أن يحفظ هذا الوطن أرضاً وقيادة وشعبا .