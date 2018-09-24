تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي كلمة نادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عندما كان أميرًا لمنطقة الرياض، بمناسبة اليوم الوطني قبل 41 عامًا.
وأشار الملك سلمان في كلمته عام (1397هـ – 1977م) إلى تصادف الاحتفالات باليوم الوطني في ذلك العام، بذكرى انطلاقة المؤسس الملك عبد العزيز قبل 77 عامًا في سبيل توحيد البلاد، والتي توجها بقيام المملكة العربية السعودية.
ونوه في كلمته بالمصاعب والتحديات التي تجاوزها الملك المؤسس بإيمان وحكمة وشجاعة وصبر في سبيل توحيد المملكة.
وفق “أخبار 24”.