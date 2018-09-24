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أخبار الخرج > اول جمعة بجامع القاضي شريح بالخرج
24/09/2018   7:08 م

اول جمعة بجامع القاضي شريح بالخرج

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أعلنت ادارة الاوقاف والمساحد بالخرج انه ستقام صلاة الجمعة في جامع القاضي شريح (خلف ابتدائية ثمامة بن اثال) ابتداء من هذا الاسبوع 18 محرم 1440

اول جمعة بجامع القاضي شريح بالخرج

أخبار الخرج, مجتمع الخرج
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