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أخبار الخرج > م.فهد الجعيدي :ذكرى اليوم الوطني ذكرى ميلاد امة ويقظة شعب وارساء لمبادئ العدل والمساواة
24/09/2018   7:10 م

م.فهد الجعيدي :ذكرى اليوم الوطني ذكرى ميلاد امة ويقظة شعب وارساء لمبادئ العدل والمساواة

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ذكرى اليوم الوطني ذكرى ميلاد امة ويقظة شعب وارساء لمبادئ العدل والمساواة ذكرى إنتشال مجتمع من مستنقع الفقر والجهل والفرقة والتشرذم والتخلف إلى افاق العلم والوحدة والتقدم إن جلالة الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه يوم وحد هذا الكيان وصان حدوده وأطرافه وأصل مجده لم يكن لتحقيق مجد ذاتي او بناء سمعة سياسية شخصية فقط بل كان همه يرحمه الله إنقاذ شعب وتخليصه من براثن الثالوث المخيف ( الجهل والفقر والمرض) حتى اضحت بلادنا ولله الحمد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان مضرب المثل في الرقي والتقدم في شتى المجالات. حفظ الله بلادنا وولاتنا وشعبنا وكل عام ووطن الأمجاد بخير كما نسال الله سبحانه ان ينصر جيشنا وان يحمي حدودنا ويوطد امننا ويخذل عدونا إن ربي سميع مجيب الدعاء.

صرّح بذلك المهندس فهد بن سعد الجعيدي مدير وحدة البيئة والمياه والزراعة بمركز الهياثم محافظة الخرج

م.فهد الجعيدي :ذكرى اليوم الوطني ذكرى ميلاد امة ويقظة شعب وارساء لمبادئ العدل والمساواة

أخبار الخرج, مجتمع الخرج
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