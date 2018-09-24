نائب رئيس المجلس البلدي بالخرج “سفر بن شميعان” يهنئ القيادة باليوم الوطني

ليس يوم الحريه،، ليس يوم الإستقلال،، إنه يوم توحيد شبه الجزيرة المملكة العربية السعودية ، للوطن وبالوطن نكون .. أطفال نشأنا وترعرعنا .. وطلاب درسنا وسهرنا .. وموظفون أينما كنا حملنا أمانة العمل ورفعة وتقدم الوطن بإخلاص واجتهاد ومثابرة وإخلاص أمام الله في أقوالنا وأفعالنا وأعمالنا، إخلاصاً أمام كل ما يرتبط بوطننا. رحم الله المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود وطيب الله ثراه ، به توحدت البلاد ورفع علمها ، وهانحن اليوم نعيش الأمن والأمان في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، أطهر ثرا و اصدق علم ، وارفع مقام مايشبهك غيرك ، عسى خيرك يدوم.