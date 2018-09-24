‎د. المناع: المواطن السعودي مصدر فخر واعتزاز لنا

شهد المؤتمر الصحافي لنادي الأحساء الأدبي وجمعية “إعلاميون”؛ مداخلة من المحلل السياسي الكويتي الدكتور عايد المناع؛ قال فيها “جميعنا يشعر بالاعتزاز والفخر بالمواطن السعودي لولائه الكبير والقوي بقيادته ووطنه لأنه ينتمي لهذه الأرض المباركة؛ وهو مصدر فخر و اعتزاز لنا”.
وتابع المناع ” نحن مقبلون على مرحلة تنموية والعالم كله أنظاره موجهة إلى السعودية، وللأسف هناك بعض من ينظرون إلينا ويريدون لنا الفشل، ولكن نمضي في طريقنا متأكدين أن القيادة السعودية الرشيدة اعتمادها على الله أولا ثم على هؤلاء المواطنين والمثقفين والإعلاميين والأدباء والعلماء، لأن هؤلاء من يقودون المسيرة وهم الذين يسيرون الأمور، وأننا ندافع عن أهلنا وأخواتنا في كل المواقع والميادين لأننا ندافع عن أنفسنا أولاً”.
وأكد المناع أن المنطقة العربية كلها تنتمي لأصل واحد ومرجع؛ واستطرد: ينبغي علينا أن نسير للأمام و لا نقف مكتوفي الأيدي أمام قوى الظلام التي لا تريد إلا الخراب، ولكن قطار الثقافة يمضي في مساره الصحيح لأننا لم نخرج عن الصورة ولكننا في ظل قيادة شابة رشيدة تسعى لأن تأخذ بأيدينا إلى الأمام وتدفع باتجاه التقدم وتبني الوطن ولا تتنكر لقيمنا وعاداتنا، سائرين على طريق الحق تصحبهم دعوات الملايين من أبناء الوطن المخلصين.
وأختتم المؤتمر؛ بتكريم عدد من الجهات الإعلامية والزملاء الإعلاميين والإعلاميات نظير جهودهم الفاعلة في دعم فعاليات نادي الأحساء الأدبي و”إعلاميون” بمناسبة اختيار واحة الأحساء ضمن موقع التراث العالمي للـ “يونيسكو”.
نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com