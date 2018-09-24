رئيس النصر يشكو الناقل التلفزيوني للدوري.. ويوجه رسالة لتركي آل الشيخ بخصوص ملعب الأمير فيصل

اشتكى رئيس نادي النصر سعود آل سويلم من الناقل التلفزيوني لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، متهماً إياه بتعمد تجاهل مدرجات جماهير نادي النصر، كما وجّه رسالة لرئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ طالبه فيها بالتدخل لحل مشكلة أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد.
وقال آل سويلم في تغريدة له على حسابه في “تويتر”: “الناقل التلفزيوني يصاب بالعمى عندما يشاهد جماهير الشمس في المدرجات، للأسف التجاهل والتعمد في إخفاء جمال المدرجات لم يكن وليد هذا اليوم، ولكن طفح الكيل”، متسائلاً : “إلى متى هذا التجاهل؟”. وفق “أخبار 24”.
وفي تغريدة أخرى وجّه رسالة لتركي آل الشيخ قال فيها: “أخي معالي المستشار تركي آل الشيخ، سوء أرضية استاد الأمير فيصل بن فهد تُعرض اللاعبين لإصابات خطيرة، وستفسد متعة الدوري وتضيّع ملايين صُرفت لجعل دورينا أقوى وأجمل”.
وأضاف رئيس نادي النصر: “إدارة الملعب لم تعالج هذه المشكلة، والأمل في تدخلك الشخصي، فالوضع أصبح خطيراً ومصدر رعب للاعبين”.