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أخبار محلية > بالصور.. عمدة نيوكاسل يشارك المبتعثين احتفالات اليوم الوطني ويرتدي الشماغ السعودي
24/09/2018   11:03 ص

بالصور.. عمدة نيوكاسل يشارك المبتعثين احتفالات اليوم الوطني ويرتدي الشماغ السعودي

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أقام الطلاب المبتعثون في بريطانيا عدداً من المعارض في مدن لندن ونيوكاسل ومانشيستر وبرمنغهام احتفاءً باليوم الوطني؛ حيث شهدت المعارض تفاعلاً كبيراً من الجمهور البريطاني مع الثقافة السعودية.

وأظهرت صور ارتداء عمدة مدينة نيوكاسل وعدد من الشباب البريطانيين للشماغ السعودي خلال زيارتهم للمعارض، التي شهدت أجنحة مختلفة من صور فوتوغرافية وفنون تشكيلية وعروض سينمائية.

وأكدت الدكتورة مريم العيسى، التي شاركت في التجهيز للمعارض، وفقاً لـ “العربية”، أن الفعاليات أقيمت بجهود الأندية الطلابية التابعة للملحقية الثقافية، وكذلك الجمعيات الطلابية بالجامعات أو المراكز الإسلامية، وعلى نفقة الطلبة الخاصة.

وأشارت إلى أن عمدة نيوكاسل حضر احتفالية النادي السعودي في المدينة وارتدى الشماغ السعودي، وطلب من المنظمين أخذه معه للذكرى.

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بالصور.. عمدة نيوكاسل يشارك المبتعثين احتفالات اليوم الوطني ويرتدي الشماغ السعودي

أخبار محلية
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