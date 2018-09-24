بالفيديو.. نزلاء سجن الحائر يحتفلون باليوم الوطني بأغان وطنية وعرضة نجدية وأعمال فنية

احتفل نزلاء سجن الحائر بمدينة الرياض أمس (الأحد) باليوم الوطني، بترديدهم الأغاني الوطنية وعزفهم الموسيقى وإلقائهم الشعر والمشاركة في العرضة النجدية.
وأظهر تقرير لقناة “الإخبارية”، غناء النزلاء لأغنية “إنت ملك” على نغمات العود، وقيامهم بأداء العديد من الأغاني الوطنية على خشبة مسرح سجن الحائر، معبرين عن حبهم للوطن ومعاني الولاء.
وأكد أحد النزلاء أن مشاعر الحب للوطن وفرحتهم به يتساوى فيها النزلاء مع الحراس والضباط، فجميعهم تحت راية واحدة، فيما عرض نزيل آخر 3 لوحات رسم فيها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن، رحمه الله، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وفق “أخبار 24”.