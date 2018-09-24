“النقل العام”: التشغيل التجاري لقطار الحرمين بعد 10 أيام

أكد رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح أن التشغيل التجاري لقطار الحرمين سيكون يوم 4 أكتوبر المقبل، لافتاً إلى أن محطات المدينة المنورة ورابغ ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية وجدة “السليمانية” ومكة المكرمة “الرصيفة” ستكون جاهزة للعمل، بينما سيتم افتتاح محطة مطار جدة مع تدشين مشروع المطار الجديد.
وأوضح الرميح، وفقاً لـ “المدينة”، أن قطار الحرمين ستكون مدة رحلاته نصف مدة رحلات السفر البري عبر السيارات، وسيبلغ إجمالي مسار خطه 450 كم وسيمر بـ 5 محطات، وستسير عربات القطار بسرعة 300 كم في الساعة بسعة أكثر من 160 ألف مسافر يومياً، وقرابة 60 مليون راكب سنوياً.