نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “النقل العام”: التشغيل التجاري لقطار الحرمين بعد 10 أيام
24/09/2018   10:56 ص

“النقل العام”: التشغيل التجاري لقطار الحرمين بعد 10 أيام

+ = -
1028

أكد رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح أن التشغيل التجاري لقطار الحرمين سيكون يوم 4 أكتوبر المقبل، لافتاً إلى أن محطات المدينة المنورة ورابغ ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية وجدة “السليمانية” ومكة المكرمة “الرصيفة” ستكون جاهزة للعمل، بينما سيتم افتتاح محطة مطار جدة مع تدشين مشروع المطار الجديد.

وأوضح الرميح، وفقاً لـ “المدينة”، أن قطار الحرمين ستكون مدة رحلاته نصف مدة رحلات السفر البري عبر السيارات، وسيبلغ إجمالي مسار خطه 450 كم وسيمر بـ 5 محطات، وستسير عربات القطار بسرعة 300 كم في الساعة بسعة أكثر من 160 ألف مسافر يومياً، وقرابة 60 مليون راكب سنوياً.

“النقل العام”: التشغيل التجاري لقطار الحرمين بعد 10 أيام

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885004005.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.