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أخبار محلية > حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين في المملكة
24/09/2018   10:55 ص

حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين في المملكة

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الإثنين، أن تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، وأجزاء من وسط وشمال غرب المملكة.

وذكرت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطارٍ رعديةٍ، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، قد يمتد تأثيرها الى الأجزاء الساحلية. وفق “أخبار 24”.

وأضافت أن الطقس رطب على السواحل الشرقية والغربية للمملكة مع توفر الفرصة لتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين في المملكة

أخبار محلية
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