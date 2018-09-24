“مدى” تعتذر مجددًا عن انقطاع خدمات السحب والدفع الإلكتروني وتوضح التفاصيل

جددت شبكة “مدى” اعتذارها عن انقطاع خدمات الدفع الإلكتروني والسحب صباح أمس الأحد، مؤكدةً أن الانقطاع كان خارجًا عن إرادتها.
وأوضحت الشبكة أن الانقطاع المؤقت الذي تعرضت له خدمات السحب والدفع الإلكتروني أمس، يعود إلى حريق في أحد الكيابل الكهربائية التي تغذي المصدر الرئيسي لمركز البيانات الأساسي.
وأبانت أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الخدمة إلى العمل بأقصى سرعة ممكنة، إذ قامت فرق العمل في هذه الأثناء بحصر موقع العطل وتفعيل عمل المولدات الاحتياطية التي تخدم مراكز البيانات الاحتياطية، وهو ما تم إنجازه قرابة الساعة 10 صباحًا. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن فرق الشبكة قامت خلال تلك الفترة ببناء الخوادم المتضررة وإصلاح الأعطال الكهربائية التي أصابتها نتيجة الحريق، تمهيدًا لإعادة تشغيل الخدمة من خلال المركز الرئيسي.
وأفادت أن خدمات الدفع الإلكتروني والسحب قد عادت إلى العمل بشكل كامل في الساعة 12:45 من ظهر الأحد، إذ استُؤنفت خدماتها بشكل طبيعي.
وكانت الشبكة قد أصدرت بيانًا مقتضبًا ظهر أمس الأحد أعربت فيه عن اعتذارها لانقطاع خدمات الدفع الإلكتروني، وذكرت أن حريقًا بأحد مصادر الطاقة المشغلة لمركز البيانات الرئيسي كان وراء الانقطاع.