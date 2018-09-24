نشرت أم سعودية رسالة لابنتها بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ88، حثتها خلالها على العمل والإبداع وجعل طموحها عنان السماء، وأوصتها بأن ترخص الغالي والثمين في سبيل الوطن وأن تسخر كل طاقاتها لخدمته ورفعته.
وقالت الأم الدكتورة ريم الفريان إن اليوم الوطني “يثير في صدورنا فخرًا واعتزازًا ويغمرنا بطاقة تزيد من همتنا للعمل في تحقيق رؤية البلاد الطموحة”، مضيفةً “إننا نعتز بوطننا لأننا غير كل الأوطان؛ فنحن مهد الرسالة وقبلة المسلمين، وتحتفل بنا الأوطان تقديرًا للإنجازات الرائدة التي تحققت بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد”.
وتابعت الفريان: “أحببت يا ابنتي الغالية أن أقول لك بهذه المناسبة إنك تعيشين حلمي الذي تمنيت أن أعيشه وأنا بعمرك، استمتعي يا ابنتي بما نحن عليه اليوم، أبدعي وتعلمي واعملي، وتعلمي واستمدي طموحك من طموح قائد الرؤية أميرنا الشاب محمد بن سلمان، واجعلي شعارك كلمته (طموحنا عنان السماء)”.
وأوصت ابنتها بأن تسير على خطى أجدادها تجار اللؤلؤ الذين سخروا قوافلهم البحرية للقائد المؤسس الملك عبد العزيز ورخصوا الغالي والثمين لرؤيته الثاقبة في توحيد البلاد وتأسيس المملكة.
وفق “أخبار 24”.