فيديو لرئيس الوحدة ونائبه يحتفلان مع الجماهير.. وآل الشيخ يعلق: “وش أسوي في هالرئيس ونائبه”

وثق مقطع فيديو نشره رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ تفاعلا كبيرا من رئيس نادي الوحدة ونائبه مع جماهير الفريق في مباراة الفريق مع الرائد ضمن منافسات جولة الوطن في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكانت جماهير الوحدة ملأت مدرجات ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، واحتفلت باليوم الوطني 88 قبل انطلاق مباراة الرائد، برفع الأعلام والألعاب النارية، كما رددت الأهازيج وشجعت الفريق طوال أحداث اللقاء. وفق “أخبار 24”.
ونجح الوحدة في تحقيق فوزه الأول، بعدما تغلب على الرائد برباعية مقابل هدف، ليرفع رصيده لـ 5 نقاط ويحتل المركز السادس، فيما تجمد رصيد الرائد عند نقطة واحدة في المركز الـ13.
وتعلبقاً على المقطع كتب رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ عبر حسابه في “تويتر” عبارة طريفة متسائلاً:” وش أسوي في هالرئيس ونائبه”.
وش أسوي في هالرئيس ونائبه 😂😎 pic.twitter.com/uAb4vvoJSJ
— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) September 23, 2018