نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > فيديو لرئيس الوحدة ونائبه يحتفلان مع الجماهير.. وآل الشيخ يعلق: “وش أسوي في هالرئيس ونائبه”
23/09/2018   11:49 م

فيديو لرئيس الوحدة ونائبه يحتفلان مع الجماهير.. وآل الشيخ يعلق: “وش أسوي في هالرئيس ونائبه”

+ = -
1717

وثق مقطع فيديو نشره رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ تفاعلا كبيرا من رئيس نادي الوحدة ونائبه مع جماهير الفريق في مباراة الفريق مع الرائد ضمن منافسات جولة الوطن في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت جماهير الوحدة ملأت مدرجات ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، واحتفلت باليوم الوطني 88 قبل انطلاق مباراة الرائد، برفع الأعلام والألعاب النارية، كما رددت الأهازيج وشجعت الفريق طوال أحداث اللقاء. وفق “أخبار 24”.

ونجح الوحدة في تحقيق فوزه الأول، بعدما تغلب على الرائد برباعية مقابل هدف، ليرفع رصيده لـ 5 نقاط ويحتل المركز السادس، فيما تجمد رصيد الرائد عند نقطة واحدة في المركز الـ13.

وتعلبقاً على المقطع كتب رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ عبر حسابه في “تويتر” عبارة طريفة متسائلاً:” وش أسوي في هالرئيس ونائبه”.

فيديو لرئيس الوحدة ونائبه يحتفلان مع الجماهير.. وآل الشيخ يعلق: “وش أسوي في هالرئيس ونائبه”

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885003994.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.