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أخبار محلية > “السجون” تبدأ في إجراءات تنفيذ الأمر الملكي بإطلاق سراح السجناء المعسرين بالطائف
23/09/2018   11:42 م

“السجون” تبدأ في إجراءات تنفيذ الأمر الملكي بإطلاق سراح السجناء المعسرين بالطائف

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كشف مدير عام السجون، اللواء محمد بن علي الأسمري، عن تشكيل اللجان الرسمية المعنية بتنفيذ مكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإطلاق سراح السجناء المعسرين في قضايا حقوقية “وليست جنائية” ممن ثبت إعسارهم في محافظة الطائف وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.

وأوضح أن المديرية العامة للسجون بادرت بناء على توجيهات الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، القاضية بسرعة تنفيذ الأمر الكريم، بتشكيل اللجان الرسمية المعنية باستكمال إجراءات إطلاق سراح السجناء والسجينات الذين تنطبق عليهم ضوابط التوجيه الكريم بصورة عاجلة. وفق “أخبار 24”.

وأبان الأسمري أن الفرحة عمّت السجناء المشمولين بهذه المكرمة وذويهم، معبرين عن عميق شكرهم وامتنانهم لهذه المكرمة الأبوية الحانية، وابتهلوا للمولى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ووزير الداخلية لهذه البلاد درعًا واقية.

“السجون” تبدأ في إجراءات تنفيذ الأمر الملكي بإطلاق سراح السجناء المعسرين بالطائف

أخبار محلية
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