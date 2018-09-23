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أخبار محلية > إبهار في اليوم الوطني.. مشاهد من عرض سيرك “دو سوليه” العالمي في الرياض
23/09/2018   11:41 م

إبهار في اليوم الوطني.. مشاهد من عرض سيرك “دو سوليه” العالمي في الرياض

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‏يشهد استاد الملك فهد الدولي في الرياض هذا المساء عرضا ضخما لـ”سيرك دو سوليه” العالمي؛ احتفاءً باليوم الوطني الثامن والثمانين للمملكة، وهو إحدى فعاليات هيئة الترفيه للاحتفال بالمناسبة.

وقدّم السيرك فقرات مدهشة للعروض النارية والبهلوانية على الجدران بأشكال أسطورية، وقطعا موسيقية جاذبة، واستعراضات حركية تتميز بمهارة اللاعبين، والخدع المبهرة، وعروض الدراجات، لمؤدين مهرة، واستعراض العجلات، وفقرات غنائية أوبرالية حديثة، أداها نخبة من الفنانين المعاصرين. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أنّ عروض “سيرك دو سوليه” تُعدّ من أبرز العروض العالمية، ويتمّ دمجها في إطار واحد بمصاحبة الموسيقى، وقد دعت الهيئة العامة للترفيه الجميع إلى زيارة موقع روزنامة اليوم الوطني للاطلاع على المزيد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية.‏

إبهار في اليوم الوطني.. مشاهد من عرض سيرك “دو سوليه” العالمي في الرياض

أخبار محلية
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