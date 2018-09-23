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أخبار محلية > شاهد.. إضاءة “صخرة الروشة” ببيروت بالعلمين السعودي واللبناني وصور الملك وولي العهد
23/09/2018   8:05 م

شاهد.. إضاءة “صخرة الروشة” ببيروت بالعلمين السعودي واللبناني وصور الملك وولي العهد

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أُضيئت صخرة الروشة في بيروت بألوان العلمين السعودي واللبناني، وبصورة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، مشاركةً للمملكة في احتفالها باليوم الوطني الـ88.

وحضر الاحتفال الذي أقيم ليلة يوم أمس الأول الجمعة لإضاءة الصخرة، القائم بأعمال السفارة في بيروت الوزير المفوض وليد بخاري، والسفير الإماراتي في لبنان، ومحافظ ورئيس بلدية بيروت، وعدد من المسؤولين اللبنانيين.

من جهته، عبر القائم بأعمال السفارة عن تقدير المملكة لهذا الاحتفاء باليوم الوطني، مؤكدًا أن العلاقات السعودية – اللبنانية ستظل قوية، وأنه لا أحد سيعكر صفوها.

اليوم الوطني

اليوم الوطني

اليوم الوطني

اليوم الوطني

اليوم الوطني

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. إضاءة “صخرة الروشة” ببيروت بالعلمين السعودي واللبناني وصور الملك وولي العهد

أخبار محلية
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