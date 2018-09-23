نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > الكويت تهدي المملكة أغنية “عزكم عزنا” بمناسبة اليوم الوطني
23/09/2018   8:04 م

الكويت تهدي المملكة أغنية “عزكم عزنا” بمناسبة اليوم الوطني

+ = -
1067

أهدت وزارة الإعلام الكويتية المملكة أغنية بمناسبة اليوم الوطني الـ88 للمملكة، عبرت عن وحدة البلدين وتاريخهما المشترك.

والأغنية حملت عنوان “عزكم عزنا” وهي أداء الفنان عبد الله الرويشد، ومن كلمات الشاعر عثمان السعيد.

وجاء في مقدمة كلماتها:

 

باسم رمز الكويت ورأس شيخانه

أبو ناصر صباح الحق والنية

نحتفل مع أهل التوحيد وأركانه

عاش سلمان وتعيش السعودية

عزكم عزنا من سالف أزمانه

شعب واحد اليامن ثارت الهيه

الكويتي سعودي دمـ شريانه

علموا من جهلنا نارنا حيه

ما نسينا مراجل فهد وأخوانه

وقفته في نهار الضيق مسميه.

الكويت تهدي المملكة أغنية “عزكم عزنا” بمناسبة اليوم الوطني

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885003961.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.