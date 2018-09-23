الكويت تهدي المملكة أغنية “عزكم عزنا” بمناسبة اليوم الوطني

أهدت وزارة الإعلام الكويتية المملكة أغنية بمناسبة اليوم الوطني الـ88 للمملكة، عبرت عن وحدة البلدين وتاريخهما المشترك.
والأغنية حملت عنوان “عزكم عزنا” وهي أداء الفنان عبد الله الرويشد، ومن كلمات الشاعر عثمان السعيد.
وجاء في مقدمة كلماتها:
باسم رمز الكويت ورأس شيخانه
أبو ناصر صباح الحق والنية
نحتفل مع أهل التوحيد وأركانه
عاش سلمان وتعيش السعودية
عزكم عزنا من سالف أزمانه
شعب واحد اليامن ثارت الهيه
الكويتي سعودي دمـ شريانه
علموا من جهلنا نارنا حيه
ما نسينا مراجل فهد وأخوانه
وقفته في نهار الضيق مسميه.