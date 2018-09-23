رُفع خلال أيام الحج للمحافظة عليه من العبث.. شاهد إسدال ثوب الكعبة المشرفة

باشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم (الأحد) إسدال ثوب الكعبة المشرفة وتثبيته بحلق الشاذروان الذهبية بإشراف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.
وأوضح مدير عام مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، أحمد المنصوري، أنه وفقا للخطة التشغيلية والفنية لتركيب ثوب الكعبة المشرفة باشر الفريق المعني بالمهمة إسدال الجزء الذي تم رفعه من الثوب خلال أيام موسم الحج المبارك لعام 1439هـ.
وأضاف أن رفع أجزاء من الثوب بمقدار (3) ثلاثة أمتار تقريباً في منتصف شهر ذي القعدة من عام 1439هـ كان من باب الاحتراز والحفاظ على نظافة وسلامة كسوة الكعبة المشرفة ومنع العبث بها، حيث يشهد المطاف توافد أعداد كبيرة من الحجاج تحرص على لمس ثوب الكعبة، والتعلق بأطراف، وذلك يعرض الثوب لبعض الضرر ويبقى هذا الجزء مرفوعاً حتى مغادرة الحجاج وانتهاء الموسم، حيث يعاد الوضع إلى طبيعته.
وأبان أن فريق العمل من المختصين والفنيين بالمجمع قام بتنظيم العمل وترتيب أولوياته حسب الخطة المعتمدة وذلك بالبدء بتركيب الحلق والحبل, يلي ذلك إنزال الثوب ومن ثم تركيب بقية المذهبات, ويتبع ذلك صيانة ونظافة ثوب الكعبة وتركيب إطار الحجر الأسود والركن اليماني.