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أخبار محلية > فيديو نادر .. الملك المؤسس يلقي كلمة قبل أكثر من 80 عاماً وبجانبه خادم الحرمين في طفولته
23/09/2018   8:01 م

فيديو نادر .. الملك المؤسس يلقي كلمة قبل أكثر من 80 عاماً وبجانبه خادم الحرمين في طفولته

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وثق فيديو نادر كلمة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن، طيّب الله ثراه، والتي ألقاها في حج عام 1357هـ، حيث ظهر فيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهو في طفولته بجانبه.

ونشر الأمير خالد بن سلمان المقطع على حسابه في “تويتر”، متذكرا تلك الأيام ومترحما على باني ومؤسس وطن العروبة والتوحيد، داعيا بالحفظ لمن سار على نهجه وارتقى ببلاده الى أعلى مصاف المجد والرفعة. وفق “أخبار 24”.

ومما جاء في الخطبة دعوة المؤسس الأمة إلى التناصح في الدين وإظهار الدعوة إلى الله وإعلانها، ودعا المسلمين إلى تفهم حقيقة الدعوة المحمدية والتمسك بها، وقد جاء نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.

فيديو نادر .. الملك المؤسس يلقي كلمة قبل أكثر من 80 عاماً وبجانبه خادم الحرمين في طفولته

أخبار محلية
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