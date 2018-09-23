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أخبار محلية > شاهد.. لحظة هبوط طائرة A380 الإماراتية الأكبر في العالم بمطار الرياض تزامناً مع اليوم الوطني
23/09/2018   8:00 م

شاهد.. لحظة هبوط طائرة A380 الإماراتية الأكبر في العالم بمطار الرياض تزامناً مع اليوم الوطني

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بالتزامن مع اليوم الوطني للمملكة الـ 88 الذي يحل اليوم الأحد، استقبل مطار الملك خالد الدولي أكبر طائرة في العالم من طراز إيرباص A380التابعة للطيران الإماراتي.

ويُعد هبوط هذه الطائرة العملاقة في مطار الملك خالد هو الهبوط الأول لها في الرياض، حيث أظهر مقطع فيديو لحظة اقتراب الطائرة من المطار ومن ثم هبوطها على المدرج.

يُذكر أن الطائرة تضم 14 جناحاً في الدرجة الأولى، و76 مقعداً يتحول إلى سرير شبه مستوٍ في درجة رجال الأعمال، و429 مقعداً في الدرجة السياحية. ويتاح لركاب الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال إمكانية اختبار الصالون الجوي، والاستمتاع بأفخر المرطبات والمأكولات الخفيفة، والتواصل وتجاذب أطراف الحديث مع رجال أعمال ومسافرين آخرين من مختلف دول العالم.

صورة

صورة

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. لحظة هبوط طائرة A380 الإماراتية الأكبر في العالم بمطار الرياض تزامناً مع اليوم الوطني

أخبار محلية
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