اليوم وبتعاون شركاء النجاح .. حزمة من الفعاليات الوطنية بثقافة وفنون الدلم

الخرج اليوم ـ عزيزة القعيضب
تقيم جمعية الثقافة والفنون بالدلم حزمة من الفعاليات الوطنية بمناسبة اليوم الوطني 88 اليوم الاثنين والتي تبدأ عصراً وحتى العاشرة مساء بمشاركة ودعم أمارة المحافظة وبلدية الدلم والمكتبة العامة وعدد من الجهات ابتهاجاً بالمناسبة وسيتم ضمن الفعاليات عرض الصور الفتوغرافية والفنون التشكيلية التي أعلنت الجمعية عنها سابقاً بالإضافة للتصوير الفتوغرافي لمحبي السيارات الكلاسيكية ومعرض رسوم الأطفال والمرسم الحر والعرضة السعودية و( عز ووفاء ) للدكتور عبدالعزيز الشعيل والعميد متقاعد حمد الحميدان وعدد من المسابقات التي تم رصد جوائز للمشاركين فيها .
تجدر الإشارة إلى أن جمعية الثقافة والفنون بالدلم في فترة وجيزة أثبتت قدرتها على تحقيق التطلعات وأنها قادرة مستقبلاً ـ بمشيئة الله ـ على تقديم ما من شأنه أن يخدم المحافظة ثقافياً وفنياً .