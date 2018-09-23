ذكرى اليوم الوطني تعيد للأذهان قصة تسمية المملكة بهذا الاسم.. تعرف عليها

أعاد احتفال المملكة باليوم الوطني الـ88 لذكرى توحيد المملكة وتأسيسها على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، إلى الأذهان السؤال عن كيف جاء اختيار اسم المملكة وتسميتها بـ”المملكة العربية السعودية”.
ويجمع المؤرخون والوثائق والمراجع التاريخية، على أن توحيد المملكة على يد الملك المؤسس ومبايعة أهلها له كان في بداية عام 1344هـ، تحت اسم “مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها”، ثم جرى تغيير هذا الاسم بعد ذلك ليصبح اسمها “المملكة العربية السعودية” بناء على رغبة مواطنيها.
وبدأت قصة تغيير الاسم عندما طلب عددٌ من مواطني مدينة الطائف وبعض أعضاء مجلس الشورى ضرورة تغيير اسم البلاد إلى “المملكة العربية السعودية”، ووقعوا في 12 جمادي الأولى 1351 برقية ورفعوها للملك عبد العزيز بهذا الاقتراح.
بعد ذلك وردت برقيات أخرى بهذا المضمون من مناطق ومدن أخرى، وأجمعت على أن تكون الدولة مملكة متوارثة لذرية الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، وبذلك تكون المملكة دولة اختار أهلها اسمها.