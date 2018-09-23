وثائق نادرة للملك عبد العزيز تظهر نصائحه وتوجيهاته لأمراء المناطق والرعية

أظهرت عدة وثائق الطريقة التي كان الملك عبد العزيز يتواصل بها مع أمراء المناطق لتوجيههم وإرسال الأوامر لهم، ومع الشعب لتوجيه النصائح لهم.
وبينت الوثائق كيف كان الملك عبد العزيز يوصي أمراء المناطق بحسن التعامل مع الرعية ونصحهم وإرشادهم، والعدل فيما بينهم، كما بينت اهتمامه بضعفاء المسلمين من حيث حث الناس على الإنفاق عليهم وعدم الغلظة في التعامل معهم.
وكان إرسال الرسائل في ذلك الوقت هو أفضل طريقة للوصول لأكبر عدد من الرعية، إذ كانت تقرأ على منابر المساجد وفي الأماكن العامة.
ونستعرض هنا بعض هذه الوثائق:
أول هذه الوثائق رسالة الملك عبد العزيز إلى عموم المسلمين يذكرهم فيها بما مَنَّ الله عليهم من نعمة الإسلام وخروج البلاد من الحرب والشدة، ويحثهم على الإنفاق على ضعفاء المسلمين وتقديم النصيحة للعام والخاص.
الوثيقة الثانية رسالة من الملك عبد العزيز إلى أمير بريدة آنذاك الأمير عبدالعزيز بن مساعد وأهل بريدة، يخبرهم بالاتفاق مع إحدى الشركات لاستخراج المعادن”الغازية”، وتخصيص جزء من أسهم الشركة للرعية، ويطلب منهم الاجتماع والتشاور لشراء هذه الأسهم كل على قدر رغبته، ويحرصهم على ألا يذهب هذا الأمر إلى غيرهم وأن فيه مصلحة عظيمة.
الوثيقة الثالثة وفيها يوجه الملك عبدالعزيز أمراء المناطق بحسن التعامل مع الناس ونصحهم وتوضيح الأمور لهم، ويخبرهم أنه أرسل الشيخ عبدالله بن راشد ومرافقوه من طلبة العلم نيابة عنه، يرشدون الناس ويدلونهم على الخير ويفهمونهم أمور دينهم.
وثيقة أخرى يدعو فيها الملك عبدالعزيز الأمراء والعمد، إلى الدعوة للنفير بعدما عزم أمره على خوض إحدى معاركه مع الأعداء، ويطالبهم بحمل زاد يكفي لأربعة أشهر وجلب ما يستطيعون من السلاح، ولا يستثنون من ذلك لا أميرا ولا تاجرا ولا طالب علم.
وثيقة أخرى يبين فيها الملك عبدالعزيز لكافة أهالي البلاد أن النعم توفرت من العزة والأمن والأمان، ويحثهم على شكرها، ثم يبين لهم الأمور التي تجب عليهم للولاية “الدولة”، من زكاة للتمر والعيش وزكاة للعروض والجهاد، وطريقة تيسيرها، فزكاة التمر والعيش يبقى منها الربع في البلد توزع على أهلها الضعفاء والمساكين والثلاثة أرباع الباقية تتولاها الدولة، وزكاة العرض توزع كلها على أهل البلد، وأمر أن تكون الدعوة للجهاد استنفارا عاما بناء على الشخص وقدرته ولا يستثنى أحد من ذلك مهما كان.