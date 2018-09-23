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أخبار محلية > “ساما” تعلن تمديد إجازة اليوم الوطني للبنوك والمصارف إلى الإثنين
23/09/2018   3:44 م

“ساما” تعلن تمديد إجازة اليوم الوطني للبنوك والمصارف إلى الإثنين

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أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” في بيان أن غدًا الإثنين (24 سبتمبر 2018) إجازة رسمية لجميع المؤسسات المالية التي تشرف عليها.

وأكدت “ساما” على البنوك والمصارف ضرورة الاستمرار بفتح عدد من الفروع في الأماكن التي تستدعي الحاجة إلى التعامل مع البنوك وكذلك المطارات والمنافذ الحدودية المختلفة.

يأتي ذلك بعد توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتمديد إجازة اليوم الوطني ليوم واحد، ليشمل يوم غدٍ الإثنين. وفق “أخبار 24”.

وأشارت مؤسسة النقد إلى أن البيان يأتي إلحاقًا بتعميم المؤسسة الموجه للمؤسسات المالية التي تشرف عليها، والخاص بإجازة اليوم الوطني للعام 1440هـ.

“ساما” تعلن تمديد إجازة اليوم الوطني للبنوك والمصارف إلى الإثنين

أخبار محلية
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