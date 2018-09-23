الرياض بداية تأسيس المملكة ومقر العاصمة.. تعرف على أبرز معالمها

تعتبر منطقة الرياض من أهم المناطق الإدارية بالمملكة العربية السعودية، حيث مقر إمارتها مدينة الرياض عاصمة المملكة، وتبلغ مساحتها نحو 380 ألف كيلو متر مربع.
تقع الرياض في وسط المملكة، وهي ثاني أكبر منطقة بعد الشرقية من حيث المساحة، وثاني أكبر منطقة بعد مكة المكرمة من حيث عدد السكان، إذ يبلغ تعدادها أكثر من ستة ملايين نسمة.
كانت تسمى قديمًا “رياض العارض” نسبةً إلى جبال العارض، تشغل وسط الجزيرة العربية وهي تمثل القسم الأكبر مما كان يطلق عليه الجغرافيون اسم نجد بقسميها عالية نجد وسافلتها.
تتميز منطقة الرياض بأنها منطلق توحيد البلاد ومقر الحكم والإدارة وأكبر مراكز البلاد الحضرية، وتضم قصر الحكم الذي يمثل الانطلاقة الحقيقية لكل ملوك المملكة منذ عهد الملك عبد العزيز، كما يمثل التاريخ والتراث العمراني القديم لمنطقة الرياض.
تولى إمارة الرياض 12 أميرًا، من أبرزهم الأمير سلطان بن عبد العزيز، والأمير نايف بن عبد العزيز، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي كان أمير الرياض لنحو 50 عامًا.
تتبع الرياض 22 محافظة هي (الدرعية، المجمعة، الغاط، الخرج، الدوادمي، القويعية، وادي الدواسر، الأفلاج، الزلفي، شقراء، حوطة بني تميم، عفيف، السليل، ضرما، المزاحمية، رماح، ثادق، حريملاء، الحريق، مرات، الدلم، الرين).
بالرياض ثلاثة مطارات أشهرها مطار الملك خالد الدولي، و13 جامعة من أبرزها جامعة الملك سعود وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، بالإضافة إلى 6422 مدرسة، و88 مستشفى، و42 ناديًا رياضيًّا، و2827 مصنعًا، ومئات الشركات والهيئات والمؤسسات.
المعالم الأثرية والسياحية بالرياض:
الدرعية التاريخية:
عاصمة الدولة السعودية الأولى، وتحتوي على عدة مقومات سياحية متنوعة كحي طريف (مقر الحكم والأسرة الحاكمة)، والذي يعد أحد المواقع المدرجة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
قصر المصمك
كان المصمك مسرحًا لمعركة فتح الرياض التي استعاد فيها الملك عبد العزيز الرياض عام 1902م، ولاتزال آثار تلك المعركة موجودة على باب القصر، ويعتبر المصمك من مباني الرياض الأصلية الباقية.
المتحف الوطني
يعد المتحف الوطني للآثار والتراث الشعبي في مدينة الرياض من أشهر المتاحف في المملكة وهو يتوسط مركز الملك عبد العزيز التاريخي، يفد إليه الزوار من داخل المملكة من المواطنين والمقيمين بالإضافة إلى الشخصيات والوفود التي تزوره من خارج البلاد.
كهف برمة
يقع الكهف غرب الرياض، وعليه نقوش تعود إلى قبل 2400 عام.
وادي حنيفة
يعتبر وادي حنيفة أحد أطول مناطق التنزه المفتوحة في الرياض بطول 80 كم، ويشتمل على العديد من المنتزهات ومنها منتزه سد العلب ويقع السد شمال الدرعية التاريخية بمسافة 8 كم، ويحتوى على ممرات للمشاة وجلسات للمتنزهين الذين يحرصون على القدوم لهذا المكان الذي يضم 20 ألف شجرة من الأشجار الصحراوية و500 نخلة تزين بها المكان للزوار.
برج رغبة:
أحد المعالم البارزة لمحافظة ثادق يعود تاريخ بنائه إلى 200 سنة، ويصل ارتفاعه إلى 25 مترًا، وهو من المعالم البارزة بالمدينة.