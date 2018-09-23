شاهد.. ولي العهد يقيم مأدبة عشاء لولي عهد أبوظبي في الطائف

أقام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مساء أمس (السبت)، مأدبة عشاء لولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وذلك على هامش حضور الأخير الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن في محافظة الطائف.
وأظهرت صورة متداولة، الأمير محمد بن سلمان والشيح محمد بن زايد آل نهيان وأمير مكة المكرمة وبعض المسؤولين خلال تشاركهم على مائدة العشاء.
ورعى ولي العھد الأمیر محمد بن سلمان أمس السبت، الحفل الختامي لمھرجان ولي العھد للھجن بمحافظة الطائف، وسط حضور الشیخ محمد بن زايد آل نھیان ولي عھد إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربیة المتحدة، والشیخ ناصر بن حمد آل خلیفة رئیس الحرس الملكي بمملكة البحرين.
وفق “أخبار 24”.