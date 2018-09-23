بالفيديو.. هل يجوز للإنسان أن يوصي بتركته وهو على فراش الموت؟.. الخثلان يوضح

أكد الأستاذ بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ سعد الخثلان، أنه يجوز للإنسان وهو على فراش الموت أن يوصي بثلث تركته، لافتاً إلى أنه يحجر عليه التصرف في بقية التركة.
وقال الخثلان خلال إحدى حلقات برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن الإنسان وهو على فراش الموت أو مرض الموت محجور عليه التصرف في أمواله إلا في حدود الثلث فقط، وما زاد على ذلك يرجع لإذن الورثة.
وأضاف أن الورثة ملتزمون بتنفيذ وصية المتوفى في حدود ثلث التركة، وما زاد عن ذلك فيعود لموافقتهم فتُنفذ في حال موافقتهم ولا تُنفذ إذا قاموا برفضها.
وفق “أخبار 24”.