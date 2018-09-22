أجرت شركة picodi المتخصصة في سوق التجارة الإلكترونية دراسة لمعرفة عدد الأيام التي يتطلب من المواطن السعودي أن يعملها ليكسب ما يكفي لشراء أحدث جهاز آيفون (إكس إس).
وقالت الدراسة إن المواطن السعودي يجب عليه العمل 9.1 يوما ليتمكن من شراء الجهاز الذي أعلن عنه حديثا ويعد أجدد إنتاجات آبل.
وقاست الشركة ذلك انطلاقا من بيانات هيئة الإحصاء، حيث نقلت عنها أن متوسط راتب السعودي يبلغ 9939 ريالا، وهو ما مكنها من قياس الرقم نسبة على الراتب المتوسط.
وأوضحت الشركة السعودية تأتي في المرتبة العاشرة، فيما تجيء الإمارات في المرتبة الرابعة، خلف سويسرا أولا ولوكسمبرغ ثانيا والنرويج ثالثا.
وفق “أخبار 24”.