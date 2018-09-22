“التجارة” تكشف مزيدًا من التفاصيل عن المحتال الذي ضبطه الإنتربول

كشفت وزارة التجارة والاستثمار عن الجرائم التي ارتكبها مواطن مطلوب في قضايا نصب واحتيال بمبالغ مالية كبيرة بعد أن قبض عليه البوليس الدولي “الإنتربول” خارج المملكة، عقب طلب المملكة ذلك.
وأوضحت أن المواطن متهم بإيهام المتعاملين بمزاولة نشاط تجارة “التيدرات” حيث يوقع عقود تصنيع صناديق “قلابات” بتكلفة 75 ألف ريال، ويجمع قيمتها من الضحايا، بالتزامن مع الإدعاء بتوقيع عقود استئجار وهمية للقلابات لمدة 3 سنوات على شركات أخرى، وبعائد شهري يصل لـ 4 آلاف ريال.
واضافت أن كل ذلك كان يتم دون أن يتسلم أو يرى المواطن القلابات التي صنعت له، ثم يقدم المتهم للضحايا ضمانات عقود وكمبيالات أو شيكات دون رصيد، ثم يدفع العائد الشهري لفترة تغري آخرين بالاشتراك معه ودفع أموالهم له، ثم يهرب دون الإيفاء بالمتفق عليه من باقي الدفعات. وفق “أخبار 24”.
وأشارت أنه بناء على تلقي بلاغات وشكاوى المتضررين، تابعت الوزارة القضية مع الجهات المحلية ومن ثم مخاطبة الإنتربول الدولي عن طريق الانتربول السعودي وتم التعميم عليه، حتى الايقاع به خارج المملكة.
يذكر أن “التجارة” سبق وحذرت المواطنين والمقيمين لعدم الانجراف مع الممارسات الخادعة مثل تجارة “الترميش”، والتسويق الشبكي، وبيع صناديق “التيدرات” أو الاستثمار في مواقع مشبوهة على الإنترنت وغيرها من شبكات النصب والاحتيال.