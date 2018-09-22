رعى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم (السبت)، الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن في محافظة الطائف.
وتشرف الفائزون بالمراكز الأولى للأشواط الختامية للمهرجان في جميع الفئات، والفائزون بالمراكز الأولى بالأشواط الأربعة الأخيرة باستلام جوائزهم من ولي العهد.
وجاء الفائزون بالأشواط الأربعة الأخيرة على النحو التالي:
الشوط الأول: لفئة “حيل عام” وجائزته سيف ومبلغ (1.500.000) ريال ، وفازت به الهجن “العنود” لخالد بن فيصل بن شريم.
الشوط الثاني: لفئة “زمول عام” وجائزته بندق ولي العهد، وخنجر، ومبلغ مليون ريال، وفازت به المطية “سعود” لسعد عبدالهادي المري.
الشوط الثالث: لفئة “حيل مفتوح” وجائزته سيف، ومبلغ (1.500.000) ريال، وفازت به المطية “الحاكمة” من هجن الرئاسة، لعلي جميل الوهيبي.
الشوط الرابع : لفئة “زمول مفتوح”، وجائزته بندقية ولي العهد ومبلغ مليون ريال، وهدية “خنجر” مقدمة من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وفازت به هجن الرئاسة لعلي جميل الوهيبي.
وكان ولي العهد قد وصل في وقت سابق من اليوم إلى محافظة الطائف لتشريف الحفل الختاميللمهرجان، وكان برفقته ولي عهد إمارة أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، ورئيس اللجنة الأولمبية بمملكة البحرين الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.
وفق”أخبار 24″.