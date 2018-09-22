فرصة للاستذكار.. هيئة كبار العلماء تصدر بيانا بخصوص “اليوم الوطني”

أصدرت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء اليوم (السبت) بيانا علقت فيه على الاحتفال باليوم الوطني، حيث عدته يوما للاستذكار باجتماع الكلمة ووحدة الصف تحت راية الملك عبدالعزيز المؤسس والموحد للدولة السعودية الثالثة.
وقالت الهيئة في بيانها: “يحل هذا اليوم الوطني الثامن والثمانون والمملكة العربية السعودية في ظل قيادتها الحكيمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز – حفظهما الله – تعيش أمناً واستقراراً ورخاء ولحمة وطنية نحمد الله عز وجل عليها, وفي ذات الوقت تتقدم بلادنا بخطى واثقة نحو ما تستحق من مكانة, وهي معتزة بدينها, ومتمسكة بمبادئها, ومحافظة على الأسس التي قامت عليها، يستوى في ذلك حكامها وشعبها, وعلى ذلك مؤسسات الدولة, وسياسات الحكم, ومناهج التعليم, والتراتيب الإدارية والاجتماعية. وفق “أخبار 24”.
وأضافت: “ينبغي لنا أن نشكر الله تعالى على هذه النعم امتثالاً لقول الله تعالى: (يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياهُ تعبدون) وقوله سبحانه ( وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم)”.
ودعت الهيئة في ختام بيانها أن يغفر للملك عبدالعزيز ورجاله المخلصين وملوك هذه البلاد السابقين، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وهذه البلاد المباركة وسائر بلاد المسلمين.